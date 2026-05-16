Barmer Crime: सरकारी शिक्षक ने साथी के साथ मिलकर मासूम बच्चे से किया ‘गंदा’ काम, वीडियो से हुआ बड़ा खुलासा

परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक सहित दो जनों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रज्जाक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे आरोपी की भूमिका और संलिप्तता को लेकर पुलिस गहन जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मामले में सरकारी स्कूल का एक शिक्षक भी शामिल है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद ही आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।