Rajasthan: सरकारी शिक्षक की विद्युत पोल छूते ही हुई मौत, हाल ही में हुआ था प्रमोशन, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

जानकारी के अनुसार तिलोकाराम रोज की तरह शुक्रवार सुबह भी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सुबह करीब आठ बजे वे कांग्रेस कार्यालय के पास सड़क किनारे रुके। वहां पास में ही बिजली का लोहे का खंभा लगा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि संतुलन बनाने या सहारा लेने के लिए उन्होंने जैसे ही खंभे को पकड़ा, तेज करंट लगते ही वे जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं।