Rajasthan : सरकारी शिक्षक ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, 3 पेज का सुसाइड नोट मिला

जानकारी के अनुसार शिक्षक शिव थाना क्षेत्र के भिंयाड़ के धारवी खुर्द गांव में स्थित सरकारी स्कूल में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत था। वह वर्ष 2018 से यहां सेवा दे रहा था। पुलिस को सुसाइड नोट मिलने के बाद मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मृतक की शादी करीब 14-15 साल पहले हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है।