राजस्थान के किसानों के लिए वरदान बनी ये नई तकनीक, कम लागत में ऐसे कमाएं बंपर मुनाफा; एक्सपर्ट्स ने दिए टिप्स

गडरारोड (बाड़मेर): पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों में खेती अब केवल पारंपरिक ढर्रे तक सीमित नहीं रही। आधुनिक तकनीक, जैविक खाद और फसलों के मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) ने प्रगतिशील खेती के नए द्वार खोल दिए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र (श्योर) दांता, बाड़मेर की ओर से ग्राम रोहिड़ी में संतुलित उर्वरक अभियान एवं खरीफ किसान गोष्ठी में विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी।