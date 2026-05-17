राजस्थान में यहां हर दिन हो रहे ‘धमाके’, घरों में दरारें- वन्यजीव बेघर, तहसीलदार बोले- ‘मुझे नहीं पता’

राजस्थान का पश्चिमी अंचल इस समय एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। यह संकट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानी लालच और खनन माफिया का फैलाया हुआ वो जाल है जो धीरे-धीरे हरी-भरी पहाड़ियों को लील रहा है। बालोतरा के प्रसिद्ध ललेची माता मंदिर से लेकर मुख्य बालोतरा रोड तक फैली पहाड़ियों में इन दिनों नियम विरुद्ध और अवैध रूप से पत्थरों का खनन धड़ल्ले से जारी है।