Rajasthan Farmers Protest: किसानों के समर्थन में उतरीं Ex MLA कृष्णा पूनिया, मंडी प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा

उन्होंने कहा कि किसान रात-दिन मेहनत करके फसल उगाता है। जब वह उसे सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य पर बेचने मंडी आता है, तो यहाँ बैठे अधिकारी और बिचौलिए मिलकर उसे लूटने का जाल बिछा देते हैं।



पूनिया ने कहा कि सिद्धमुख मंडी में चने की तुलाई में जो धांधली चल रही है, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जब तक हर एक किसान का दाना-दाना सही वजन और सही दाम के साथ नहीं तौला जाता, हमारा यह धरना खत्म नहीं होगा।