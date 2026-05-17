जयपुर-जोधपुर या कोटा-उदयपुर नहीं, देश के टॉप-10 रैंकिंग में आया राजस्थान का ये पुलिस थाना

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से देश के सबसे बेहतरीन और जनता के प्रति जवाबदेह पुलिस स्टेशनों की राष्ट्रीय रैंकिंग 'उत्कृष्ट पुलिस थाना 2025' की घोषणा कर दी गई है। इस बार की रैंकिंग ने बड़े-बड़े पुलिस कप्तानों और महानगरों के थानों को चौंका दिया है। राजस्थान के खाते में आई 'कामयाबी' किसी बड़े शहर को नहीं, बल्कि चूरू जिले के रतननगर पुलिस थाने को मिली है, जिसने देश के सर्वश्रेष्ठ टॉप-10 थानों की सूची में शामिल होकर प्रदेश का सिर ऊंचा कर दिया है।