Rajasthan: चीख-पुकार से गूंजा राजस्थान का यह गांव, एक झटके में 2 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक, मचा कोहराम

भरतपुर। नदबई के उप तहसील लखनपुर क्षेत्र की जहांगीरपुर ग्राम पंचायत के गिरधरपुरा गांव में बुधवार लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 20 से 25 कच्चे-पक्के मकान जलकर खाक हो गए। आग की ऊंची लपटों, आसमान में उठते काले धुएं और लोगों की चीख-पुकार से पूरे गांव में दहशत फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत गांव निवासी इंदर के घर के पास रखे सूखे ईंधन से हुई। दोपहर के समय अज्ञात कारणों से अचानक आग भड़क उठी।