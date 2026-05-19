Sirohi: 7 दिन पहले हुई थी शादी, 500 के नोट पर ‘सॉरी मम्मी-पापा’ लिखकर ट्रेन से कटा दुल्हा, सदमे में पत्नी

मृतक के मामा डीसा निवासी जयंती भाई ने बताया कि भुज जिले के पदरा थाना क्षेत्र के कुकमा गांव निवासी 28 वर्षीय अजय प्रजापति का विवाह गत 11 मई को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। विवाह के बाद परिवार में खुशी का माहौल था। अजय 15 मई को घर से यह कहकर निकला था कि वह नई नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा है। वह निजी कंपनी में कार्य करता था और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा गंभीर रहता था।