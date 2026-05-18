राजस्थान के सिरोही में दिल दहला देने वाली घटना, मां ने 4 वर्षीय बेटे संग कुएं में लगाई छलांग

प्रशासन और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन, कुएं में करीब 40 फीट से अधिक पानी होने के कारण रातभर कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिली। सिरोही जिला व जोधपुर का आपदा प्रबंधन दल ने सोमवार सुबह दो मोटर लगाकर पानी निकालने शुरू किया। टीम ने बच्चे का शव कुएं से बाहर निकाल लिया है। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पाल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल, महिला के शव को बाहर निकालने के प्रयास जारी है।