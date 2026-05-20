Bharatpur Blast: ब्रज चौरासी परिक्रमा मार्ग में धमाके के साथ फटे गैस सिलेंडर, आधा दर्जन दुकानें खाक, अफरा-तफरी मची

यात्रियों के खाने-पीने के सामान की दुकान लगाने वाले नौनेरा निवासी नत्थी, सतीश, चरण सिंह, मुनेश, रामखिलाड़ी और लख्मी की दुकानों में रखा सामान आग की चपेट में आने से नुकसान हुआ है। एएसआई सुमेर सिंह ने बताया कि सिलेंडर में आग लगते ही वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। कुछ दुकानदार अपने सिलेंडर और सामान बचाने में जुट गए, जबकि सिलेंडर फटते ही लोग जान बचाने के लिए दूर भाग निकले। हादसे के बाद नत्थी सैनी का परिवार सदमे में आ गया, जिन्हें नौनेरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है।