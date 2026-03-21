Rajasthan News: किसान की बेटी निर्मला बनीं तहसीलदार, नौकरी के साथ जारी रखी मेहनत

आरएएस मुख्य परीक्षा में 2168 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया था । पहले चरण के साक्षात्कार 21 अप्रेल से शुरू हुए थे । छह माह तक 9 चरण में साक्षात्कार लिए गए । प्रक्रिया संपन्न होने और तकनीकी परीक्षण के बाद RAS 2023 परीक्षा का नतीजा जारी किया गया था ।