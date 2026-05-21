Bharatpur Crime : नागपुर से करीब 6 करोड़ के लैपटॉप-टैबलेट से भरा कंटेनर चोरी, मास्टरमाइंड मेवात से गिरफ्तार

डीग एसपी कंबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि 3 मई को चेन्नई से बिलासपुर जा रहे कंटेनर को नागपुर के पास चुरा लिया गया था। कंटेनर में कुल 641 लैपटॉप और टैबलेट थे, जिनकी कीमत करीब 5.72 करोड़ रुपए थी। महाराष्ट्र पुलिस की जांच में वारदात के तार मेवात क्षेत्र से जुड़े मिले। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने पहाड़ी थानाधिकारी योगेंद्र राजावत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। सूचना के आधार पर पुलिस ने खल्लुका निवासी फजरुद्दीन (28 वर्ष) पुत्र इदरीश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 464 लैपटॉप-टैबलेट और एक लग्जरी कार बरामद की गई।