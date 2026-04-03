JOB: यदि आप 10-12 वीं पास हो और रोजगार चाहते तो सात अप्रेल को मत चूको मौका

यह मेला विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो 10वीं, 12वीं, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बी.टेक, नर्सिंग, एमबीबीएस, स्नातकोत्तर और अन्य योग्यताएं रखते हैं। मेले में 30 से अधिक प्रतिष्ठित नियोक्ता (कंपनियां) भाग ले रही हैं। इनमें बेकिंग, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा, सुरक्षा, सोलर, मैन्युफैक्चरिंग, एकाउंट्स, इंजीनियरिंग और कई अन्य क्षेत्रों की नौकरियां उपलब्ध हैं।

राजस्थान सरकार और नेशनल करियर सर्विस के सहयोग से आयोजित इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। युवाओं को अपने रिज्यूमे, सीवी, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षण दस्तावेज आदि मूल रूप में साथ लाना होगा। मेले में शामिल होने वाले युवा सीधे नियोक्ताओं से बातचीत कर सकेंगे, इंटरव्यू देंगे और तुरंत चयन की संभावना होगी।