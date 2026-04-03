Good News: राजस्थान में गेहूं खरीद पर किसानों को सबसे ज्यादा दाम, MSP के साथ मिलेगा 150 रु बोनस

इस बार राज्य में खरीद केंद्रों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष 327 केंद्रों की तुलना में इस वर्ष 44 प्रतिशत बढ़ाकर 471 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए पोर्टल के माध्यम से टाइम स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे किसान अपनी सुविधा के अनुसार फसल कटाई के समय ही बिक्री का स्लॉट तय कर सकते हैं।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों से गेहूं की अवैध आवक को रोकने के लिए सीमा क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि राज्य के किसानों को ही बोनस का लाभ मिल सके।