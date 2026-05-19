जयपुर पुलिस ने 1700 KM पीछाकर गोवा में मौज कर रहे इनामी ड्रग तस्कर को दबोचा

गिरफ्तारी के बाद आरोपी रामसिंह ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वह इस नशीले पदार्थ की सप्लाई पंजाब में बैठे एक बड़े ड्रग माफिया से लेता था। पुलिस के अनुसार, पंजाब में रहकर इस पूरे सिंडिकेट को चलाने वाला मुख्य तस्कर भी मूल रूप से बीकानेर का ही रहने वाला है। फिलहाल मानसरोवर पुलिस पंजाब के उस सप्लायर को नामजद कर उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, जिससे इस पूरे ड्रग नेटवर्क की पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।