पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच आई बड़ी खुशखबरी, जयपुर को पहली बार मिली 45 E-बसों की सौगात, जानें कब से दौड़ेंगी?

जयपुर में आने वाली नई इलेक्ट्रिक बसों को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आधुनिक सफर को ध्यान में रखते हुए हाईटेक फीचर्स से लैस किया गया है। इन बसों में एयर कंडीशनिंग सुविधा होगी, जिससे गर्मी में भी यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सकेगा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और इमरजेंसी स्थिति में उपयोग होने वाले पैनिक बटन लगाए गए हैं। बसों में ऑटोमैटिक पैसेंजर काउंट सिस्टम और डिजिटल पैसेंजर डिस्प्ले भी होगा, जिससे यात्रियों को रूट और स्टॉप की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। वहीं दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए हाइड्रोलिक गेट और व्हीलचेयर स्पेस जैसी विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं।