Rajasthan Roadways: राजस्थान में जल्द दौड़ेंगी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें, इस शहर को मिलेगी 20 नई बसों की सौगात

इलेक्ट्रिक बसों के आने से डीजल पर निर्भरता घटेगी और शहर के वायु गुणवत्ता स्तर में सुधार होगा। साथ ही, ध्वनि प्रदूषण भी घटेगा। यह पहल सरकार के ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को भी मजबूती देगी। इलेक्ट्रिक बसें न केवल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाएंगी, बल्कि जोधपुर को स्वच्छ और हरित शहर बनाने में भी अहम भूमिका निभाएंगी। वहीं, शहरवासियों को भी नई सुविधा मिलेगी।