IMD Alert 6 April : देर रात 10 बजे आया तेज अंधड़ व ओलावृष्टि का अलर्ट, रात भर होगी इन जिलों में बारिश

जयपुर. राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) के अनुसार राज्य के कई जिलों में रातभर बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर जैसलमेर,फलोदी व जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।