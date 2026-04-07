Weather Update : राजस्थान के 23 जिलों में आज बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवाएं

Weather Update : देश में चल रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते राजस्थान के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर चल रहा है। इसका सबसे अधिक असर मंगलवार को देखने को मिलेगा। मौसम केन्द्र के अनुसार जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में तेज आंधी (50-60 किमी प्रति घंटा), मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की प्रबल संभावना जताई गई है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 20 से 50 मिमी तक बारिश दर्ज हो सकती है। 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।