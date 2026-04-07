निगम में ही गंदगी के ढेर, बिफरे आयुक्त, बोले…पहले अपना घर तो हो साफ

जयपुर। लालकोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय में सोमवार को नव नियुक्त आयुक्त ओम कसेरा का पहला दौरा गंदगी पर सख्त टिप्पणी के साथ चर्चा में रहा। मुख्यालय की अव्यवस्था देखकर उन्होंने अधिकारियों से कहा, शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन पहले अपना घर तो साफ करें।

मुख्यालय में जगह-जगह फैली गंदगी और अव्यवस्था पर आयुक्त ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सात दिन बाद फिर निरीक्षण करेंगे और हालात जस के तस रहे तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी।

करीब दो घंटे तक चले निरीक्षण में आयुक्त ने कार्मिक, उद्यान, राजस्व, सतर्कता, हाउसिंग, ई-गवर्नेंस, आईटीआई, आवासन, अटल सेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, कॉल सेंटर, शिशु पालन गृह और शौचालयों की साफ-सफाई की स्थिति देखी।