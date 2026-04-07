Rajasthan: SI भर्ती 2025 घोटाले में SOG का बड़ा खुलासा, 4 शहर, चार परीक्षाएं, दो महिलाओं समेत 15 आरोपी अरेस्ट

SOG Rajasthan Action: जयपुर: एसआइ भर्ती परीक्षा 2025 के दौरान स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने विभिन्न परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 13 मूल अभ्यर्थियों और 2 डमी सहित कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर और टोंक से पकड़े गए ये आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे।