जयपुर शर्मसार: जयगढ़ किले पर जापानी महिला से छेड़छाड़, हाथ पकड़कर रेप की कोशिश

Jaigarh Fort Harassment Case: जयपुर में विदेशी पर्यटकों से छेड़छाड़ के बढ़ते मामले शहर की आतिथ्य सत्कार की छवि को खराब कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को सामने आया है। जयगढ़ किले के पास रविवार सुबह एक जापानी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। बीते दिनों एक ऑटो चालक का विदेशी महिला को अभद्र शब्द बोलने के लिए उकसाने का मामला भी सामने आया था।