Cancer Disease: कैंसर होता क्या है, जानिए NIH क्या कहता है? WHO ने बताया कैसे शुरू होती है यह बीमारी

What is Cancer: कई लोग सोचते हैं कि कैंसर एक गांठ (Tumor) का नाम है, कुछ लोग इसे सिर्फ एक जानलेवा बीमारी के रूप में जानते हैं। लेकिन सच यह है कि कैंसर को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका (Cell) को समझना होगा। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NIH) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। यह 100 से ज्यादा अलग-अलग बीमारियों का समूह है, जो शरीर के किसी भी अंग या ऊतक में शुरू हो सकता है। इसकी जड़ में एक ही समस्या होती है शरीर की कुछ कोशिकाएं अपने ऊपर मौजूद नियंत्रण खो देती हैं और बिना रुके बढ़ने लगती हैं।