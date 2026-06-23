Dengue Symptoms: डेंगू से बचें! बुखार, आंखों को घुमाने पर दर्द को न करें नजरअंदाज, जानें स्वास्थ्य मंत्रालय की ये जरूरी बातें

Dengue Symptoms and Prevention Hindi: भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने हाल ही में एक खास वीडियो जारी करके लोगों को डेंगू के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। मंत्रालय का कहना है कि डेंगू से बचने का सबसे सही तरीका है, जागरूक रहना, सतर्क रहना और सही समय पर लक्षणों को पहचानना। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के कौन से लक्षण और बचाव के उपाय बताए हैं और ये कैसे फैलता है?