धूम्रपान ही नहीं, धूल-धुआं भी बढ़ा सकता है COPD का खतरा, NHS से समझें फेफड़ों की इस बीमारी के संकेत

COPD फेफड़ों से जुड़ी कुछ बीमारियों का एक नाम है, जो हमारे सांस लेने के रास्ते को धीरे-धीरे छोटा और तंग (संकरा) कर देती है। इसकी वजह से फेफड़ों में हवा ठीक से अंदर-बाहर नहीं आ-जा पाती और इंसान को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है। यह बीमारी धीरे-धीरे वक्त के साथ बढ़ती है। इसे जड़ से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सही समय पर इलाज मिलने से इसे काबू में जरूर रखा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से दो बड़ी दिक्कतें होती हैं;