Ebola Virus Transmission: कांगो में इबोला के 1000 केस; क्या यह कोरोना की तरह हवा के जरिए फैल सकता है? WHO के अनुसार जानें

Ebola Virus Spread In Air or Not: कांगो में इबोला वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आंकड़ा 1000 पहुंच गया है और मृतकों की संख्या करीब 247 बताई जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद से लोगों के मन में डर बैठ गया है। हर कोई यही सोच रहा है कि क्या इबोला भी कोरोना वायरस की तरह हवा के जरिए फैल सकता है?