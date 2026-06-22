22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Benefits Of Quitting Smoking: NHS ने बताए सिगरेट छोड़ने के 5 बड़े फायदे, दूसरों की सेहत को भी पहुंचता है लाभ

Benefits Of Quitting Smoking: आपने कभी सोचा है कि अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दें तो आपके शरीर में क्या बदलाव होंगे। आइए एनएचएस और सीडीसी से जानते हैं सिगरेट छोड़ने के 5 बड़े फायदे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 22, 2026

benefits of quitting smoking ,what happens when you stop smoking ,smoking cessation timeline ,

सिगरेट छोड़ने से कैंसर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और फेफड़ों की बड़ी बीमारियों का खतरा धीरे-धीरे खत्म होने लगता है- - प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- freepik)

Benefits Of Quitting Smoking Hindi: हम सब जानते हैं कि सिगरेट सेहत के लिए बुरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही आप सिगरेट छोड़ते हैं, आपका शरीर ठीक होने लगता है? यूके की सरकारी हेल्थ संस्था एनएचएस (NHS) कहती है कि सिगरेट छोड़ने से न सिर्फ आपकी उम्र बढ़ती है, बल्कि आपके परिवार को भी एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी मिलती है। आइए सीडीसी और एनएचएस से जानते हैं कि सिगरेट छोड़ने से हमारे शरीर को कौन-कौनसे फायदे होते हैं?

1. शरीर में दिखने वाले बदलाव

खाने का असली स्वाद मिलने लगेगा और चीजों की खुशबू अच्छे से समझ आने लगेगी। सांस फूलना बंद हो जाएगी और फेफड़े खुलकर सांस ले पाएंगे। आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव और ऊर्जावान महसूस करेंगे। दिल और मांसपेशियों में खून का बहाव अच्छा होने से चलना-फिरना, दौड़ना या कोई भी शारीरिक काम करना बहुत आसान हो जाएगा। फेफड़े साफ होने से बार-बार होने वाली खांसी, घबराहट और सांस की दिक्कतें दूर हो जाएंगी।

2. खतरनाक बीमारियों से बचाव

सिगरेट छोड़ने से कैंसर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा धीरे-धीरे खत्म होने लगता है;

  • 1 साल बाद हार्ट अटैक (दिल का दौरा) पड़ने का खतरा आधा हो जाता है।
  • 10 साल बाद फेफड़ों के कैंसर से मौत का खतरा भी आधा रह जाता है।
  • 15 साल बाद दिल का दौरा पड़ने का डर उतना ही कम हो जाता है, जितना किसी ऐसे इंसान का होता है जिसने कभी सिगरेट को हाथ भी न लगाया हो।

इसके अलावा आपको टाइप-2 डायबिटीज, हड्डियों की कमजोरी (ऑस्टियोपोरोसिस), आंखों की बीमारियां और भूलने की बीमारी (अल्जाइमर) होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है।

3. दिमागी सुकून और मानसिक सेहत

कई लोगों को लगता है कि सिगरेट पीने से तनाव, टेंशन या घबराहट कम होती है, लेकिन सच बिल्कुल इसका उल्टा है। सिगरेट छोड़ने के शुरुआती कुछ दिनों के बाद आपकी चिंता, डिप्रेशन और मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है। सिगरेट पीने वालों की तुलना में सिगरेट छोड़ने वाले लोग ज्यादा खुशमिजाज, शांत और पॉजिटिव रहते हैं।

4. परिवार और दोस्तों के लिए बड़ा तोहफा

जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे, तो अपने परिवार और बच्चों के साथ एक लंबी और खुशहाल जिंदगी बिता पाएंगे। जब बच्चे आपको सिगरेट से दूर देखेंगे, तो उनके भी भविष्य में सिगरेट पीने की आदत पड़ने का चांस बहुत कम हो जाएगा।

5. अपनों को पैसिव स्मोकिंग से बचाएं

जब आप सिगरेट छोड़ते हैं, तो अपने परिवार और दोस्तों को इसके खतरनाक धुएं से बचा लेते हैं। आपके सिगरेट का धुआं (जिसे पैसिव या सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं) दूसरों के फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक होता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। सिगरेट छोड़कर आप उन्हें इस अनचाहे खतरे से बचा लेते हैं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Shigella Infection: केरल में शिगेला बैक्टीरिया के 19 नए मामले, क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक से समझें क्या होता है शिगेलोसिस

ये भी पढ़ें
Shigella cases in Kerala , Shigella infection symptoms , What is shigellosis bacteria,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

22 Jun 2026 11:32 am

Hindi News / Health / Benefits Of Quitting Smoking: NHS ने बताए सिगरेट छोड़ने के 5 बड़े फायदे, दूसरों की सेहत को भी पहुंचता है लाभ

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

पैर में फ्रैक्चर था, फिर भी Miss Universe 2026 की फाइनलिस्ट बनीं Annie Sharma, जानिए रिकवरी में मानसिक मजबूती क्यों है जरूरी

Annie Sharma Fracture Recovery Mental Strength
स्वास्थ्य

राजस्थान में इस बार एक महीने देरी से दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री! मुंबई से भी 300 किमी दूर अटका

Rajasthan Monsoon 2026
जयपुर

Rajasthan Accident News : नागौर और सीकर में भीषण सड़क हादसे, 5 लोगों की मौके पर ही मौत

Rajasthan Nagaur Sikar Road Accidents Highway Collision Victims Latest Updates
नागौर

100-100 रुपए देकर इकट्ठा की भीड़! रायपुर में Rahul Gandhi के स्वागत पर उठे सवाल, नया विवाद शुरू

Rahul Gandhi Raipur Visit
रायपुर

Chhattisgarh Road Project: छत्तीसगढ़ में विकास की नई दस्तक, प्रदेशभर में 19 हजार करोड़ का टेंडर जारी, जानें कहां कितनी लागत में होंगे कार्य

Chhattisgarh Road Project
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.