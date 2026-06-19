Shigella Infection: केरल में शिगेला बैक्टीरिया के 19 नए मामले, क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक से समझें क्या होता है शिगेलोसिस

शिगेला एक संक्रामक बैक्टीरिया है, जो इंसान के पेट और आंतों पर हमला करता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Shigella Infection Symptoms: केरल से एक बार फिर सेहत को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। पीटीआई के अनुसार, केरल में गुरुवार को शिगेला संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए और राज्य में इस महीने कुल मामलों की संख्या 110 हो गई है। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक की रिसर्च से जानते हैं कि यह शिगेला संक्रमण क्या है इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं और ये कैसे फैलता है?
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, शिगेला एक संक्रामक (फैलने वाला) बैक्टीरिया है, जो इंसान के पेट और आंतों पर हमला करता है। इसकी वजह से होने वाली बीमारी को शिगेलोसिस (Shigellosis) कहा जाता है। यह बीमारी इतनी संक्रामक है कि बहुत कम मात्रा में भी यह बैक्टीरिया शरीर के अंदर चला जाए, तो इंसान को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 1 से 2 दिन के भीतर लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में लक्षण दिखने में एक हफ्ता भी लग सकता है। इसके मुख्य लक्षण ये हैं;
शिगेला से बचने के लिए बस हमें अपनी रोजमर्रा की कुछ आदतों में सुधार करना होगा। जैसे कि खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। पानी को हमेशा उबालकर या फिल्टर करके ही पीएं। बाहर के खुले पानी से बचें। बासी या खुले हुए भोजन से दूर रहें। फल और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। अगर घर में किसी को भी खून वाले दस्त या तेज बुखार हो, तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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