Shigella Infection: केरल में शिगेला बैक्टीरिया के 19 नए मामले, क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक से समझें क्या होता है शिगेलोसिस

शिगेला से बचने के लिए बस हमें अपनी रोजमर्रा की कुछ आदतों में सुधार करना होगा। जैसे कि खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। पानी को हमेशा उबालकर या फिल्टर करके ही पीएं। बाहर के खुले पानी से बचें। बासी या खुले हुए भोजन से दूर रहें। फल और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। अगर घर में किसी को भी खून वाले दस्त या तेज बुखार हो, तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं।