19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

NCBI, Mayo Clinic और Cleveland Clinic की रिपोर्ट; बार-बार छींक आना और नाक बहना हो सकता है Hay Fever का संकेत

Hay Fever Cause: बदलते मौसम में बार-बार छींक आना और नाक बहना मामूली जुकाम नहीं, यह 'हे फीवर' का संकेत हो सकता है। जानिए एनसीबीआई, मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट्स इस एलर्जी के बारे में क्या कहती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 19, 2026

hay fever symptoms and treatment, allergic rhinitis causes mayo clinic, frequent sneezing and runny nose allergy,

बार-बार छींक से परेशान युवती- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Hay Fever Symptoms: मौसम बदलते ही क्या आपकी नाक भी बहने लगती है? क्या आप लगातार आने वाली छींकों से परेशान हो जाते हैं? अगर हां, तो इसे मामूली सर्दी-जुकाम समझने की गलती बिल्कुल न करें। एनसीबीआई, मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये लक्षण हे फीवर (Hay Fever) के हो सकते हैं। इसे एलर्जिक राइनाइटिस (Allergic Rhinitis) भी कहते हैं। हे फीवर का नाम भले ही फीवर (बुखार) हो, लेकिन इसमें बुखार नहीं आता। यह एक तरह की एलर्जी है।

क्या होता है यह हे फीवर?

क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार, जब हमारा शरीर हवा में मौजूद बारीक कणों (जैसे धूल, मिट्टी या परागकण) के संपर्क में आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें एक खतरे की तरह देखने लगता है। इससे बचने के लिए शरीर हिस्टामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है। इसी केमिकल की वजह से नाक और आंखों में सूजन आ जाती है, जिससे लगातार छींकें और नाक बहने जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं।

इन लक्षणों से पहचानें 'हे फीवर'

  • लगातार छींकें आना।
  • नाक बहना या बंद होना।
  • आंखों में परेशानी।
  • थकान और सिरदर्द।

सामान्य सर्दी-जुकाम और हे फीवर में अंतर कैसे करें?

एनसीबीआई (NCBI) की गाइडलाइन में इन दोनों के बीच का अंतर बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। सामान्य सर्दी-जुकाम वायरस की वजह से होता है और हफ्ते-दस दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन हे फीवर हफ्तों या महीनों तक चल सकता है। सर्दी-जुकाम में हल्का बुखार और शरीर में दर्द हो सकता है, लेकिन हे फीवर में कभी बुखार नहीं आता। जुकाम में नाक से गाढ़ा पीला बलगम निकलता है, जबकि हे फीवर में पानी हमेशा एकदम साफ और पतला होता है।

आमतौर पर हे फीवर कब होता है?

मौसम वाली एलर्जी वसंत, गर्मी या पतझड़ की शुरुआत में परेशान करती है। ऐसा तब होता है जब पेड़-पौधों और घासों में नए फूल आते हैं और हवा में उनके बारीक कण (परागकण या पोलन) बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सालभर रहने वाली एलर्जी (Perennial Allergy) एलर्जी किसी भी मौसम को देखकर नहीं आती, बल्कि साल के 12 महीने आपको कभी भी परेशान कर सकती है। इसकी वजह वो चीजें हैं जो हमेशा हमारे आस-पास ही मौजूद रहती हैं, जैसे, घर में जमी धूल-मिट्टी, कॉकरोच, या फिर फालतू जानवरों (कुत्ते-बिल्ली) के बारीक बाल और रूसी।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Kidney Disease Symptoms: स्किन पर दिख रहे 5 बदलाव हो सकते हैं किडनी की बीमारी के संकेत, Mayo Clinic और NIH से समझिए

ये भी पढ़ें
Kidney Disease Symptoms Chronic Kidney Disease Kidney Disease Warning Signs

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

19 Jun 2026 02:12 pm

Hindi News / Health / NCBI, Mayo Clinic और Cleveland Clinic की रिपोर्ट; बार-बार छींक आना और नाक बहना हो सकता है Hay Fever का संकेत

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

क्या गर्दन के पीछे से शुरू होकर सिर तक तेज दर्द जाता है? Cleveland Clinic से जानिए Occipital Neuralgia के कारण

Occipital Neuralgia Occipital Neuralgia Symptoms Neck Pain and Headache
स्वास्थ्य

Newborn Hypothermia: शोध के अनुसार 66% से ज्यादा नवजातों में हाइपोथर्मिया, जानें क्यों जरूरी है थर्मल प्रोटेक्शन

newborn hypothermia symptoms, nature study neonatal hypothermia, why newborn baby body gets cold,
स्वास्थ्य

बार-बार इंफेक्शन और शरीर पर नीले निशान क्यों पड़ रहे हैं? NIH से समझिए Aplastic Anemia

Aplastic Anemia Aplastic Anemia Symptoms Bone Marrow Disease Blood Disorder
स्वास्थ्य

क्या सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी सांस फूलने लगी है? AHA से जानिए Cardiomyopathy के शुरुआती संकेत

Cardiomyopathy Cardiomyopathy Symptoms Heart Muscle Disease
स्वास्थ्य

Monsoon Health Tips: मानसून में पिंक आई इंफेक्शन हो जाए तो डॉक्टर के पास कब जाएं, Mayo Clinic के अनुसार

pink eye symptoms when to see a doctor, monsoon eye infection conjunctivitis, mayo clinic pink eye guidelines,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.