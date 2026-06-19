NCBI, Mayo Clinic और Cleveland Clinic की रिपोर्ट; बार-बार छींक आना और नाक बहना हो सकता है Hay Fever का संकेत

मौसम वाली एलर्जी वसंत, गर्मी या पतझड़ की शुरुआत में परेशान करती है। ऐसा तब होता है जब पेड़-पौधों और घासों में नए फूल आते हैं और हवा में उनके बारीक कण (परागकण या पोलन) बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सालभर रहने वाली एलर्जी (Perennial Allergy) एलर्जी किसी भी मौसम को देखकर नहीं आती, बल्कि साल के 12 महीने आपको कभी भी परेशान कर सकती है। इसकी वजह वो चीजें हैं जो हमेशा हमारे आस-पास ही मौजूद रहती हैं, जैसे, घर में जमी धूल-मिट्टी, कॉकरोच, या फिर फालतू जानवरों (कुत्ते-बिल्ली) के बारीक बाल और रूसी।