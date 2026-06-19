Monsoon Health Tips: मानसून में पिंक आई इंफेक्शन हो जाए तो डॉक्टर के पास कब जाएं, Mayo Clinic के अनुसार

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कंजंक्टिवाइटिस (आंखों की सूजन) आंखों में होने वाली सूजन है। हमारी आंख के सफेद हिस्से और पलकों के अंदरूनी हिस्से में एक बेहद पतली, पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कंजंक्टिवा (Conjunctiva) कहते हैं। जब इसमें किसी वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी की वजह से सूजन या इंफेक्शन हो जाता है, तो वहां मौजूद छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएं सूज जाती हैं। इस वजह से आंखें लाल या गुलाबी दिखाई देने लगती हैं। इसके साथ ही आंखों में खुजली, पानी आना और चुभन जैसी परेशानियां होने लगती हैं।