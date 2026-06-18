ब्लड शुगर रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी डॉक्टर ने HbA1c टेस्ट क्यों लिख दिया? Mayo Clinic से जानिए इसका मतलब

अगर HbA1c बढ़ा हुआ आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आमतौर पर खानपान, व्यायाम, वजन नियंत्रण और जरूरत पड़ने पर दवाओं की सलाह देते हैं। कई मामलों में जीवनशैली में सुधार करके HbA1c स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। Mayo Clinic के अनुसार, डायबिटीज की जांच और निगरानी के लिए HbA1c के साथ अन्य ब्लड शुगर टेस्ट भी जरूरी हो सकते हैं। डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार अलग-अलग जांचों की सलाह देते हैं।