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डायबिटीज है? आंखों के सामने धुंधलापन और काले धब्बे हो सकते हैं Diabetic Retinopathy के संकेत, Mayo Clinic से जानिए

Diabetic Eye Problems: Mayo Clinic, NEI और AAO के अनुसार धुंधला दिखना, आंखों के सामने काले धब्बे और रात में देखने में परेशानी डायबिटिक रेटिनोपैथी के संकेत हो सकते हैं।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 17, 2026

Diabetic Retinopathy Diabetic Retinopathy Symptoms Diabetes Eye Disease

डायबिटिक रेटिनोपैथी को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Diabetic Retinopathy Symptoms: डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ाने वाली बीमारी नहीं है। अगर लंबे समय तक शुगर नियंत्रित न रहे, तो इसका असर आंखों पर भी पड़ सकता है। कई लोग अचानक धुंधला दिखने, आंखों के सामने तैरते हुए काले धब्बे (Floaters) नजर आने या रात में देखने में परेशानी जैसी समस्याओं को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं।

Mayo Clinic, National Eye Institute (NEI) और American Academy of Ophthalmology (AAO) के अनुसार, Diabetic Retinopathy डायबिटीज की एक गंभीर जटिलता है, जो आंख के रेटिना (Retina) को प्रभावित करती है। समय पर पहचान और इलाज न होने पर यह दृष्टि कमजोर होने या यहां तक कि अंधेपन का कारण भी बन सकती है।

क्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी?

रेटिना आंख का वह हिस्सा है जो प्रकाश को पहचानकर दिमाग तक तस्वीर पहुंचाने का काम करता है। जब लंबे समय तक ब्लड शुगर का स्तर अधिक रहता है, तो रेटिना की छोटी रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। NEI के अनुसार, क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ या खून रिस सकता है, जिससे रेटिना में सूजन आ सकती है और देखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

शुरुआती चरण में नहीं दिखते लक्षण

Mayo Clinic के अनुसार, डायबिटिक रेटिनोपैथी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती चरण में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसी वजह से कई मरीजों को बीमारी का पता तब चलता है जब आंखों को काफी नुकसान हो चुका होता है। यही कारण है कि डायबिटीज मरीजों को नियमित आंखों की जांच कराने की सलाह दी जाती है।

ये लक्षण हो सकते हैं चेतावनी

जब बीमारी बढ़ने लगती है, तब कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं:

  1. धुंधला दिखाई देना

अगर अचानक पढ़ने, मोबाइल देखने या दूर की चीजें पहचानने में परेशानी होने लगे, तो यह रेटिना में बदलाव का संकेत हो सकता है।

  1. आंखों के सामने काले धब्बे या तैरती हुई रेखाएं

AAO के अनुसार, आंखों के सामने छोटे-छोटे काले धब्बे, मकड़ी के जाले जैसी आकृतियां या तैरती हुई रेखाएं दिखाई देना भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है।

  1. रात में देखने में कठिनाई

कुछ मरीजों को कम रोशनी में देखने में परेशानी होने लगती है।

  1. रंग पहचानने में दिक्कत

बीमारी बढ़ने पर रंगों को पहचानने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।

  1. अचानक दृष्टि कम होना

गंभीर मामलों में अचानक नजर कमजोर होना या दृष्टि का कुछ हिस्सा गायब होना भी संभव है।

किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है?

  • लंबे समय से डायबिटीज होना
  • ब्लड शुगर का लगातार अनियंत्रित रहना
  • हाई ब्लड प्रेशर
  • हाई कोलेस्ट्रॉल
  • धूम्रपान
  • गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज

क्या इसे रोका जा सकता है?

NEI और Mayo Clinic के अनुसार, पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए ब्लड शुगर नियंत्रित रखें। नियमित आंखों की जांच कराएं। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें और धूम्रपान से बचें। साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लें।

कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए?

यदि आपको डायबिटीज है और अचानक धुंधला दिखने लगे, आंखों के सामने काले धब्बे नजर आने लगें या दृष्टि में कोई बदलाव महसूस हो, तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

17 Jun 2026 03:09 pm

Hindi News / Health / डायबिटीज है? आंखों के सामने धुंधलापन और काले धब्बे हो सकते हैं Diabetic Retinopathy के संकेत, Mayo Clinic से जानिए

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