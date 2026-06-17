डायबिटीज है? आंखों के सामने धुंधलापन और काले धब्बे हो सकते हैं Diabetic Retinopathy के संकेत, Mayo Clinic से जानिए

Diabetic Retinopathy Symptoms: डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ाने वाली बीमारी नहीं है। अगर लंबे समय तक शुगर नियंत्रित न रहे, तो इसका असर आंखों पर भी पड़ सकता है। कई लोग अचानक धुंधला दिखने, आंखों के सामने तैरते हुए काले धब्बे (Floaters) नजर आने या रात में देखने में परेशानी जैसी समस्याओं को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं।