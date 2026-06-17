बाल झड़ना और नाखून टूटना हो सकता है Biotin Deficiency का संकेत, NIH से जानिए शरीर में दिखने वाले लक्षण

बायोटिन की कमी को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Biotin Deficiency Symptoms: कई लोग बाल झड़ने या नाखून बार-बार टूटने की समस्या को सिर्फ कॉस्मेटिक परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी का संकेत भी हो सकते हैं। ऐसी ही एक जरूरी कमी है बायोटिन (Biotin) की कमी, जिसे विटामिन B7 भी कहा जाता है।
अमेरिका के National Institutes of Health (NIH) और Harvard T.H. Chan School of Public Health के अनुसार, बायोटिन एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो शरीर को भोजन से ऊर्जा बनाने में मदद करता है। यह बालों, त्वचा, नाखूनों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज के लिए भी जरूरी माना जाता है।
बायोटिन पानी में घुलने वाला बी-विटामिन है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। अच्छी बात यह है कि बायोटिन कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसलिए इसकी कमी बहुत आम नहीं होती।फिर भी कुछ लोगों में इसकी कमी विकसित हो सकती है, खासकर यदि शरीर पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रहा हो या लंबे समय तक कुछ विशेष दवाओं का सेवन किया जा रहा हो।
अगर अचानक बाल ज्यादा झड़ने लगें या बाल पतले दिखाई देने लगें, तो यह बायोटिन की कमी का एक संभावित संकेत हो सकता है। हालांकि बाल झड़ने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए केवल इसी आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।
बार-बार नाखून टूटना, उनमें दरारें पड़ना या उनका पतला हो जाना भी बायोटिन की कमी से जुड़ा हो सकता है।
विशेष रूप से आंखों, नाक और मुंह के आसपास लाल या पपड़ीदार रैशेज दिखाई देना भी कमी का संकेत माना जाता है।
बायोटिन ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। इसकी कमी होने पर कुछ लोगों को कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है।
NIH के अनुसार गंभीर कमी की स्थिति में डिप्रेशन, सुस्ती, हाथ-पैरों में झुनझुनी या संतुलन से जुड़ी समस्याएं भी दिखाई दे सकती हैं।
Harvard Nutrition Source के अनुसार, सामान्य लोगों में बायोटिन की कमी दुर्लभ है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जोखिम बढ़ सकता है, जैसे:
बायोटिन कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे अंडे, मछली, मांस, दूध और डेयरी उत्पाद, नट्स और बीज, शकरकंद, कुछ साबुत अनाज शामिल है। संतुलित आहार लेने वाले अधिकांश लोगों को भोजन से पर्याप्त बायोटिन मिल जाता है।
यदि बाल झड़ना, नाखून टूटना, त्वचा पर रैशेज या लगातार थकान जैसे लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। इन लक्षणों के पीछे केवल बायोटिन की कमी ही नहीं, बल्कि आयरन, विटामिन D, थायरॉयड या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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