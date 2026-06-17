बाल झड़ना और नाखून टूटना हो सकता है Biotin Deficiency का संकेत, NIH से जानिए शरीर में दिखने वाले लक्षण

बायोटिन पानी में घुलने वाला बी-विटामिन है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। अच्छी बात यह है कि बायोटिन कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसलिए इसकी कमी बहुत आम नहीं होती।फिर भी कुछ लोगों में इसकी कमी विकसित हो सकती है, खासकर यदि शरीर पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रहा हो या लंबे समय तक कुछ विशेष दवाओं का सेवन किया जा रहा हो।