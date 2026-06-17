बार-बार पेट दर्द और दस्त को न करें नजरअंदाज, Crohn’s Disease के हो सकते हैं ये संकेत, Mayo Clinic से जानिए

क्रोहन डिजीज का फिलहाल कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही उपचार और जीवनशैली में बदलाव के जरिए इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर सूजन कम करने वाली दवाएं, इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने वाली दवाएं और जरूरत पड़ने पर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। साथ ही संतुलित आहार, धूम्रपान से दूरी और नियमित मेडिकल फॉलो-अप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।