NHS और Mayo Clinic Guidelines: किडनी की बीमारी के 10 लक्षण जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं

Kidney Disease Symptoms: हम में से ज्यादातर लोग किडनी के बारे में तब सोचते हैं, जब किसी को डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है या डॉक्टर किडनी फेल होने की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किडनी की बीमारी अक्सर बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरुआती दौर में इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें थकान, उम्र या मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।