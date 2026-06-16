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NHS और Mayo Clinic Guidelines: किडनी की बीमारी के 10 लक्षण जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं

Kidney Failure Signs: लगातार थकान, पैरों में सूजन, पेशाब में बदलाव और सांस फूलना किडनी की बीमारी के संकेत हो सकते हैं। NHS, Mayo Clinic और NIDDK की रिसर्च के आधार पर जानिए 10 बड़े लक्षण।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 16, 2026

Kidney Disease Symptoms Chronic Kidney Disease CKD Symptoms

किडनी की बीमारी से ग्रसित पुरुष को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Kidney Disease Symptoms: हम में से ज्यादातर लोग किडनी के बारे में तब सोचते हैं, जब किसी को डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है या डॉक्टर किडनी फेल होने की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किडनी की बीमारी अक्सर बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरुआती दौर में इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें थकान, उम्र या मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

अमेरिका की Mayo Clinic, ब्रिटेन की NHS और National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) के अनुसार क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) के शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है। समय पर इलाज शुरू हो जाए तो बीमारी की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है।

  1. हर समय थकान और कमजोरी महसूस होना

अगर बिना ज्यादा मेहनत किए भी लगातार थकान रहती है, तो इसे सिर्फ काम का तनाव समझकर नजरअंदाज न करें। किडनी की कार्यक्षमता कम होने पर शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है।

  1. पैरों, टखनों या चेहरे पर सूजन

किडनी शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी बाहर निकालती है। जब यह काम ठीक से नहीं हो पाता, तो पैरों, टखनों, हाथों या चेहरे पर सूजन दिखाई दे सकती है।

  1. बार-बार पेशाब आना

खासतौर पर रात में कई बार उठकर पेशाब जाना किडनी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। हालांकि इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं।

  1. पेशाब में झाग दिखना

अगर पेशाब में बार-बार ज्यादा झाग दिखाई देता है, तो यह पेशाब में प्रोटीन जाने का संकेत हो सकता है। विशेषज्ञ इसे किडनी की बीमारी का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं।

  1. पेशाब में खून आना

पेशाब में गुलाबी, लाल या भूरे रंग का बदलाव कभी भी सामान्य नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

  1. त्वचा में खुजली रहना

जब किडनी खून को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो सकते हैं। इससे त्वचा में खुजली या रूखापन बढ़ सकता है।

  1. भूख कम लगना

किडनी की बीमारी बढ़ने पर कई लोगों को खाने की इच्छा कम होने लगती है। इसके कारण वजन भी कम हो सकता है।

  1. मांसपेशियों में ऐंठन

इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन के कारण बार-बार मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन महसूस हो सकती है।

  1. सांस फूलना

शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने या एनीमिया विकसित होने पर सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है।

  1. ध्यान लगाने में परेशानी

किडनी की खराब कार्यक्षमता के कारण शरीर में विषैले पदार्थ बढ़ सकते हैं, जिससे एकाग्रता में कमी, चक्कर या मानसिक थकान महसूस हो सकती है।

किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए?

  • डायबिटीज के मरीज
  • हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग
  • मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति
  • धूम्रपान करने वाले लोग
  • परिवार में किडनी रोग का इतिहास रखने वाले लोग
  • 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

  • ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें।
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
  • धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचें।
  • नमक का सेवन सीमित रखें।
  • नियमित हेल्थ चेकअप करवाएं।

डॉक्टर की सलाह के बिना दर्द निवारक दवाओं का अधिक उपयोग न करें।

रिसर्च क्या कहती है?

NIDDK के अनुसार क्रॉनिक किडनी डिजीज अक्सर शुरुआती चरणों में बिना स्पष्ट लक्षणों के बढ़ती है। NHS बताती है कि कई लोगों को बीमारी का पता तब चलता है जब किडनी काफी प्रभावित हो चुकी होती है। वहीं Mayo Clinic के अनुसार थकान, सूजन, पेशाब में बदलाव, मांसपेशियों में ऐंठन और सांस फूलना किडनी रोग के प्रमुख संकेतों में शामिल हो सकते हैं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

16 Jun 2026 04:15 pm

Hindi News / Health / NHS और Mayo Clinic Guidelines: किडनी की बीमारी के 10 लक्षण जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं

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