Vitamin D की कमी से शरीर में क्या-क्या होता है? Mayo Clinic से जानिए 10 बड़े संकेत

Mayo Clinic के अनुसार Vitamin D शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है और इसकी कमी हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों की समस्या और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ी हो सकती है। वहीं NIH और NHS भी मानते हैं कि पर्याप्त Vitamin D स्वस्थ हड्डियों, दांतों और इम्यून सिस्टम के लिए आवश्यक है। ध्यान रखें कि ऊपर बताए गए लक्षण सिर्फ Vitamin D की कमी के कारण ही नहीं होते। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना और जरूरत पड़ने पर जांच करवाना जरूरी है।