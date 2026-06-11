डायलिसिस क्या है और कैसे काम करता है? Mayo Clinic और NIDDK से समझिए किडनी का पूरा विज्ञान

NKF के अनुसार, डायलिसिस मशीन को आप कृत्रिम किडनी की तरह समझ सकते हैं। जब किडनी खून को साफ नहीं कर पाती, तब डायलिसिस मशीन यह काम करने में मदद करती है। मशीन खून से विषैले पदार्थ हटाती है। अतिरिक्त पानी निकालती है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। एसिड और बेस का संतुलन नियंत्रित करती है। हालांकि यह असली किडनी जितनी प्रभावी नहीं होती, लेकिन मरीज को जीवित रखने और उसकी जीवन गुणवत्ता बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।