Kidney Disease Symptoms: स्किन पर दिख रहे 5 बदलाव हो सकते हैं किडनी की बीमारी के संकेत, Mayo Clinic और NIH से समझिए

Chronic Kidney Disease Symptoms: जब किडनी की बीमारी की बात होती है, तो ज्यादातर लोगों के मन में पेशाब, सूजन या कमर दर्द जैसे लक्षण आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार किडनी से जुड़ी समस्या के शुरुआती संकेत आपकी त्वचा पर भी दिखाई दे सकते हैं? किडनी का काम शरीर से अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती, तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिसका असर त्वचा पर भी दिख सकता है।