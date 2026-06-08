केरल में 4 साल के बच्चे की मौत के बाद Shigella संक्रमण पर चर्चा तेज, जानिए बच्चों में इसके लक्षण

सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की रिपोर्ट के अनुसार, शिगेला संक्रमण के ज्यादातर मामले सही देखभाल और पर्याप्त पानी पीने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में यह गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। इसलिए दस्त और बुखार जैसी सामान्य दिखने वाली समस्याओं को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बच्चों की सेहत के मामले में थोड़ी सी सावधानी और समय पर इलाज बड़े खतरे को टाल सकता है।