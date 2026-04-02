6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Heart Attack New Medicine : हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाएगा वेट लॉस इंजेक्शन ‘Wegovy’, NHS ने दी मंजूरी

Heart Attack New Medicine Wegovy: डायबिटीज कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन जिसे वेट लॉस के लिए यूज किया जा रहा है। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) ने हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने के लिए वेट लॉस इंजेक्शन 'Wegovy' को मंजूरी दी है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की क्लीनिकल डायरेक्टर डॉ. सोन्या बाबू नारायण ने भी इसे हार्ट के लिए बेहतर दवा बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Apr 02, 2026

weight loss drug Wegovy and Ozempic for heart attack, NHS, cardiovascular disease and weight loss medicine, Heart Attack Injection,

Heart Attack New Medicine (प्रतीकात्मक तस्वीर) | Photo - Gemini AI

Heart Attack New Medicine : डायबिटीज कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन जिसे वेट लॉस के लिए यूज किया जा रहा है। अब ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) ने दिल की बीमारी से जूझ रहे 1 मिलियन (10 लाख) लोगों को वेट लॉस का इंजेक्शन देकर जान बचाई जाएगी। इसके लिए NHS ने हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने के लिए वेट लॉस इंजेक्शन 'Wegovy' को मंजूरी दी है।

विशेषज्ञ की राय- डॉ. सोन्या

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की क्लीनिकल डायरेक्टर डॉ. सोन्या बाबू नारायण (Dr Sonya Babu-Narayan) के अनुसार, "ये तथाकथित 'वेट लॉस ड्रग्स' अब जानलेवा हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोकने वाली महत्वपूर्ण दवाएं बन चुकी हैं। यह कदम अनगिनत जान बचाने में मददगार साबित होगा।"

दिल के फायदेमंद सेमाग्लूटाइड (Semaglutide For Heart Attack)

शोध में इसको लेकर ये चीजें सामने आई कि सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) से दिल के मरीजों को भी स्वस्थ किया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल में सामने आया है कि इस वजन घटाने वाली दवा का मुख्य तत्व 'सेमाग्लूटाइड' न केवल वजन कम करता है, बल्कि हृदय संबंधी खतरों को कम करने में सक्षम है।

किसे मिलेगी यह वेट लॉस दवा 'Wegovy'

'NICE' (National Institute for Health and Care Excellence) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह दवा उन लोगों को दी जाएगी जिनका BMI 27 या उससे अधिक है और जिन्हें पहले कभी हार्ट अटैक, स्ट्रोक या पेरीफेरल आर्टरी डिजीज जैसी गंभीर समस्याएं रही हैं। यह दवा सप्ताह में एक बार इंजेक्शन के जरिए दी जाएगी।

डायबिटीज और मोटापे में पहले से सफल

सेमाग्लूटाइड पहले से ही 'Ozempic' के नाम से टाइप-2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए उपयोग की जा रही है, लेकिन अब इसे विशेष रूप से 'हृदय सुरक्षा' के लिए मान्यता मिली है।

Wegovy vs Ozempic: क्या है फर्क?

दवा का नामदवा का मुख्य उद्देश्यहृदय रोग के लिए
ओजेम्पिक (Ozempic)मुख्य रूप से टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए।डायबिटीज के साथ-साथ हार्ट रिस्क कम करने के लिए लंबे समय से स्वीकृत है।
वेगोवी (Wegovy)मुख्य रूप से वजन घटाने (Weight Loss) के लिए।अब इसे उन लोगों के लिए भी मंजूरी मिली है जिन्हें डायबिटीज नहीं है, लेकिन दिल की बीमारी का खतरा है।

ओजेम्पिक, वेगोवी और हार्ट हेल्थ

किडनी और हार्ट की दोहरी सुरक्षा

हालिया रिपोर्ट्स (जनवरी 2025-2026) के अनुसार, FDA ने ओजेम्पिक को न केवल दिल की सुरक्षा बल्कि किडनी की बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए भी मंजूरी दी है। यह डायबिटीज के उन मरीजों के लिए वरदान है जिन्हें 'क्रोनिक किडनी डिजीज' का खतरा है।

निरंतरता जरूरी (The Risk of Stopping)

2026 की एक नई रिसर्च (Healthline) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति ओजेम्पिक या वेगोवी लेना अचानक बंद कर देता है, तो इसके जरिए मिलने वाले 'हृदय लाभ' (Cardiovascular benefits) बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं। शोध बताते हैं कि दवा छोड़ने के 6 महीने के भीतर ही हार्ट रिस्क वापस बढ़ सकता है।

20% तक रिस्क में कमी

बड़े पैमाने पर हुए 'SELECT' ट्रायल के डेटा से पता चला है कि सेमाग्लूटाइड के इस्तेमाल से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कार्डियोवैस्कुलर मौत के जोखिम में 20% तक की कमी देखी गई है।

ये भी पढ़ें

Ozempic Side Effect : ‘ओजेम्पिक फेस’ से ब्यूटी वर्ल्ड में हलचल! ओजेम्पिक का चेहरे पर कैसे हो रहा असर, जानिए
स्वास्थ्य
Ozempic face before after photo, Ozempic face care, Ozempic skin, Ozempic se kya hota hai, Ozempic side effects, Ozempic bad or good for skin,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Heart Health

Updated on:

02 Apr 2026 11:36 am

Published on:

02 Apr 2026 10:57 am

Hindi News / Health / Heart Attack New Medicine : हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाएगा वेट लॉस इंजेक्शन ‘Wegovy’, NHS ने दी मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

क्या आप दिनभर बैठे रहते हैं? ये आदत चुपचाप बढ़ा सकती है Heart Attack का खतरा! डॉक्टर ने बताए बचने के उपाय

Heart Attack
स्वास्थ्य

Laughing Epilepsy Treatment: बिना वजह आती थी हंसी, निकली गंभीर बीमारी! AIIMS जोधपुर ने किया इस दुर्लभ बीमारी का इलाज

Laughing Epilepsy Treatment
स्वास्थ्य

अमेरिका से लेकर भारत तक Cicada की दस्तक, इस वायरस से बच्चों को बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

cicada variant children
स्वास्थ्य

Cicada vs Omicron: पुराने कोविड स्ट्रेन से कितना अलग है नया वायरस, जानें कौन ज्यादा खतरनाक और क्यों?

Cicada vs Omicron
स्वास्थ्य

भारतीयों में Heart Attack का खतरा पहचानने में फेल हो रहे रिस्क कैलकुलेटर, 80% केस में नहीं मिला अलर्ट, स्टडी में खुलासा

heart attack symptoms
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.