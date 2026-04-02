Heart Attack New Medicine : हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाएगा वेट लॉस इंजेक्शन ‘Wegovy’, NHS ने दी मंजूरी

Heart Attack New Medicine (प्रतीकात्मक तस्वीर) | Photo - Gemini AI
Heart Attack New Medicine : डायबिटीज कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन जिसे वेट लॉस के लिए यूज किया जा रहा है। अब ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) ने दिल की बीमारी से जूझ रहे 1 मिलियन (10 लाख) लोगों को वेट लॉस का इंजेक्शन देकर जान बचाई जाएगी। इसके लिए NHS ने हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने के लिए वेट लॉस इंजेक्शन 'Wegovy' को मंजूरी दी है।
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की क्लीनिकल डायरेक्टर डॉ. सोन्या बाबू नारायण (Dr Sonya Babu-Narayan) के अनुसार, "ये तथाकथित 'वेट लॉस ड्रग्स' अब जानलेवा हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोकने वाली महत्वपूर्ण दवाएं बन चुकी हैं। यह कदम अनगिनत जान बचाने में मददगार साबित होगा।"
शोध में इसको लेकर ये चीजें सामने आई कि सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) से दिल के मरीजों को भी स्वस्थ किया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल में सामने आया है कि इस वजन घटाने वाली दवा का मुख्य तत्व 'सेमाग्लूटाइड' न केवल वजन कम करता है, बल्कि हृदय संबंधी खतरों को कम करने में सक्षम है।
'NICE' (National Institute for Health and Care Excellence) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह दवा उन लोगों को दी जाएगी जिनका BMI 27 या उससे अधिक है और जिन्हें पहले कभी हार्ट अटैक, स्ट्रोक या पेरीफेरल आर्टरी डिजीज जैसी गंभीर समस्याएं रही हैं। यह दवा सप्ताह में एक बार इंजेक्शन के जरिए दी जाएगी।
सेमाग्लूटाइड पहले से ही 'Ozempic' के नाम से टाइप-2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए उपयोग की जा रही है, लेकिन अब इसे विशेष रूप से 'हृदय सुरक्षा' के लिए मान्यता मिली है।
|दवा का नाम
|दवा का मुख्य उद्देश्य
|हृदय रोग के लिए
|ओजेम्पिक (Ozempic)
|मुख्य रूप से टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए।
|डायबिटीज के साथ-साथ हार्ट रिस्क कम करने के लिए लंबे समय से स्वीकृत है।
|वेगोवी (Wegovy)
|मुख्य रूप से वजन घटाने (Weight Loss) के लिए।
|अब इसे उन लोगों के लिए भी मंजूरी मिली है जिन्हें डायबिटीज नहीं है, लेकिन दिल की बीमारी का खतरा है।
हालिया रिपोर्ट्स (जनवरी 2025-2026) के अनुसार, FDA ने ओजेम्पिक को न केवल दिल की सुरक्षा बल्कि किडनी की बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए भी मंजूरी दी है। यह डायबिटीज के उन मरीजों के लिए वरदान है जिन्हें 'क्रोनिक किडनी डिजीज' का खतरा है।
2026 की एक नई रिसर्च (Healthline) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति ओजेम्पिक या वेगोवी लेना अचानक बंद कर देता है, तो इसके जरिए मिलने वाले 'हृदय लाभ' (Cardiovascular benefits) बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं। शोध बताते हैं कि दवा छोड़ने के 6 महीने के भीतर ही हार्ट रिस्क वापस बढ़ सकता है।
बड़े पैमाने पर हुए 'SELECT' ट्रायल के डेटा से पता चला है कि सेमाग्लूटाइड के इस्तेमाल से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कार्डियोवैस्कुलर मौत के जोखिम में 20% तक की कमी देखी गई है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल