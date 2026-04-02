Heart Attack New Medicine : हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाएगा वेट लॉस इंजेक्शन ‘Wegovy’, NHS ने दी मंजूरी

Heart Attack New Medicine : डायबिटीज कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन जिसे वेट लॉस के लिए यूज किया जा रहा है। अब ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) ने दिल की बीमारी से जूझ रहे 1 मिलियन (10 लाख) लोगों को वेट लॉस का इंजेक्शन देकर जान बचाई जाएगी। इसके लिए NHS ने हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने के लिए वेट लॉस इंजेक्शन 'Wegovy' को मंजूरी दी है।