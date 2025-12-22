‘ओजेम्पिक फेस’ से ब्यूटी वर्ल्ड में हलचल! ओजेम्पिक का चेहरे पर कैसे हो रहा असर, जानिए

ओजेम्पिक इफेक्ट्स को दिखाती प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo- Gemini AI
Ozempic Skin Care Trend : ओजेम्पिक दवा को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब ये डायबिटीज की दवा वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। ये दवाई विदेश से लेकर भारत तक में मिल रही है। ओजेम्पिक के यूज (Ozempic Use) के बाद फेस पर प्रभाव दिख रहा है। इसको लेकर ब्यूटी इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। चलिए, समझते हैं कि 'ओजेम्पिक फेस' क्या है (Ozempic face Kya Hai) और ओजेम्पिक का चेहरे पर क्या असर पड़ रहा है?
ओजेम्पिक एक दवाई है जिसका इस्तेमाल वेटलॉस के लिए हो रहा है। ये दवाई मेडिकल स्टोर पर भी मिलने लगी है। इस दवा के इस्तेमाल से स्किन और चेहरे पर प्रभाव दिख रहा है। इसे ही 'ओजेम्पिक फेस' कहा जा रहा है। 'ओजेम्पिक फेस' को लेकर ना केवल भारत में बल्कि कई देशों में चर्चा छिड़ी हुई है।
"द न्यूयॉर्क टाइम्स" के अनुसार, जब लोग ओजेम्पिक के जरिए वजन घटाते हैं, तो उनके चेहरे का फैट अचानक से बहुत अधिक कम हो जाता है। इसके कारण गाल धंस जाते हैं और त्वचा ढीली होकर लटक जाती है। चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखने लगती है। जिससे व्यक्ति अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा दिखने लगता है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अब ब्यूटी ब्रांड्स विशेष रूप से 'ओजेम्पिक फेस' से प्रभावित लोगों के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स वजन घटाने के दौरान खोए हुए स्किन वॉल्यूम और इलास्टिसिटी को फिर लाने या बरकरार रखने के काम आ सकते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, ओजेम्पिक यूजर स्किनकेयर इंग्रीडिएंट्स की तलाश कर रहे हैं जो 'प्लंपिंग' इफेक्ट दे। इससे चेहरे को झुर्रियों से बचाया जा सके।
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स (ASPS) के विशेषज्ञों का कहना है, ओजेम्पिक के कारण फेशियल फिलर्स (Fillers) और स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट की मांग में 20% से अधिक की वृद्धि देखी गई है।
ओजेम्पिक फेस को देखते हुए विशेषज्ञ ये सुझाव दे रहे हैं कि हर कोई वजन घटाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल ना करे। साथ ही ओजेम्पिक को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
