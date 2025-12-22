‘ओजेम्पिक फेस’ से ब्यूटी वर्ल्ड में हलचल! ओजेम्पिक का चेहरे पर कैसे हो रहा असर, जानिए

Ozempic Skin Care Trend : ओजेम्पिक दवा को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब ये डायबिटीज की दवा वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। ये दवाई विदेश से लेकर भारत तक में मिल रही है। ओजेम्पिक के यूज (Ozempic Use) के बाद फेस पर प्रभाव दिख रहा है। इसको लेकर ब्यूटी इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। चलिए, समझते हैं कि 'ओजेम्पिक फेस' क्या है (Ozempic face Kya Hai) और ओजेम्पिक का चेहरे पर क्या असर पड़ रहा है?