2 लाख से अधिक लोगों को Dengue! वायरस बदल गया या हमारी इम्युनिटी? रिपोर्ट ने सब बताया

Dengue India 2025: डेंगू हर साल भारत में आता है, लेकिन 2025 में इसका कहर जल्दी और ज्यादा देखने को मिला। कई राज्यों में केस पिछले सालों से काफी ज्यादा दर्ज किए गए। अगस्त 2025 तक ही देश में 49,573 केस और 42 मौतें रिपोर्ट हुईं। राष्ट्रीय निगरानी की रिपोर्ट के मुताबिक असल संख्या इससे 4-5 गुना ज्यादा हो सकती है क्योंकि कई केस रिपोर्ट ही नहीं होते। अब सवाल है 2025 में डेंगू इतना क्यों बढ़ा? और 2026 में आम लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं?