उम्र बढ़ने से रोकेगा Zomato! CEO ने लॉन्च किया दिमाग का ब्लड फ्लो पढ़ने वाला Temple डिवाइस

Temple डिवाइस के पीछे गोयल की अपनी एक थ्योरी है, Gravity Aging Hypothesis। इस थ्योरी के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण (gravity) हमारे दिमाग तक लगातार पहुंचने वाले खून के बहाव को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि जब हम सीधे खड़े या बैठे रहते हैं (upright posture), तब दिमाग तक पहुंचने वाला cerebral blood flow थोड़ा कम हो सकता है। लंबे समय में यह कम होता फ्लो, उम्र बढ़ने, cognitive decline (सोचने-समझने की क्षमता घटने), जल्दी थकान, mental performance में गिरावट जैसी समस्याओं से जुड़ सकता है। गोयल का यह भी कहना है कि अगर हम कभी-कभार inversion पोज़िशन में आते हैं, मतलब सिर नीचे और शरीर ऊपर, तो ब्लड फ्लो कुछ देर के लिए बढ़ सकता है। यह विचार अभी शुरुआती स्तर पर है और इसके लिए वैज्ञानिक जांच की जरूरत है।