Chikungunya Symptoms: चिकनगुनिया धमाका! इन 4 देशों में खतरा ज्यादा, CDC अलर्ट जारी

Chikungunya Symptoms (photo- freepik)
Chikungunya Symptoms: अगर आप छुट्टियों में किसी ट्रॉपिकल देश की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो इस बार थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अमेरिका के हेल्थ अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि कई देशों में चिकनगुनिया तेजी से फैल रहा है और यात्रियों को खास तौर पर मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ने क्यूबा, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के लिए लेवल-2 ट्रैवल अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है, अगर आप इन जगहों पर जाने वाले हैं, तो अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है।
चिकनगुनिया एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, जिसका फिलहाल कोई खास इलाज नहीं है। डॉक्टर सिर्फ इसके लक्षणों को कम करने की दवा देते हैं। अच्छी बात ये है कि इसका टीका उपलब्ध है और अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारी यात्रियों को यात्रा पर जाने से पहले वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं।
चिकनगुनिया के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 3-7 दिन बाद दिखने लगते हैं। इसमें तेज बुखार, जोड़ो में भयानक दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, सिरदर्द, जोड़ों में सूजन और कई बार हल्का-सा लाल चकत्ता भी दिखाई दे सकता है। ज्यादातर लोग एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई मरीजों में जोड़ो का दर्द महीनों या सालों तक बना रह सकता है। WHO के मुताबिक, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में ये बीमारी कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है।
WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2025 के बीच दुनिया भर में 4.45 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 155 मौतें भी हुई हैं। कई देशों में स्थिति ज्यादा खराब है।
बांग्लादेश: ढाका में करीब 700 संदिग्ध मामले
चीन (ग्वांगडोंग): 16,000 स्थानीय मामले, देश का अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप
क्यूबा: जनवरी से सितंबर के बीच 34 मामले
श्रीलंका: मार्च तक 150 मामले, जून में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
इसके अलावा ब्राजील, कोलंबिया, भारत, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है।
क्योंकि चिकनगुनिया का कोई सीधा इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये कदम अपनाने की सलाह देते हैं। यात्रा से पहले वैक्सीन लगवाएं। मच्छर भगाने वाली EPA-स्वीकृत रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। फुल बाजू के कपड़े पहनें। ऐसे कमरों में रहें जहां मच्छरों से सुरक्षा हो, जैसे एसी या जालीदार खिड़कियां, आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि मच्छर वहीं पनपते हैं।
बढ़ते तापमान और बढ़ती मच्छरों की आबादी के कारण चिकनगुनिया आने वाले समय में और ज्यादा देशों में फैल सकता है। फिलहाल, CDC की चेतावनी हमें याद दिलाती है कि थोड़ी-सी सावधानी, सही जानकारी और समय पर लगाई गई वैक्सीन आपके सफर को सुरक्षित बना सकती है।
