Chikungunya Symptoms: चिकनगुनिया धमाका! इन 4 देशों में खतरा ज्यादा, CDC अलर्ट जारी

Chikungunya Symptoms: अगर आप छुट्टियों में किसी ट्रॉपिकल देश की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो इस बार थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अमेरिका के हेल्थ अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि कई देशों में चिकनगुनिया तेजी से फैल रहा है और यात्रियों को खास तौर पर मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ने क्यूबा, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के लिए लेवल-2 ट्रैवल अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है, अगर आप इन जगहों पर जाने वाले हैं, तो अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है।