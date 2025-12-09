केवल कुपोषण को ही सिजेरियन प्रसव का कारण नहीं : स्वास्थ्य मंत्री

वे विधान परिषद के सदस्य गोविंदराजू द्वारा सिजेरियन प्रसव में बढ़ोतरी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि शिक्षित वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और शहरी क्षेत्रों में सामान्य प्रसव की तुलना में सिजेरियन प्रसव अधिक देखने को मिल रहे हैं। इसका बड़ा कारण प्रसव दर्द का डर, सामाजिक मान्यताएं और मानसिक तैयारी की कमी है। निजी अस्पतालों में सिजेरियन बढऩे का एक कारण अधिक बिलिंग और जोखिम से बचना भी बताया गया है।