IT रेड के बीच कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की गोली लगने से मौत, आत्महत्या या कुछ और?

Confident Group chairman CJ Roy death: बेंगलुरु के सेंट्रल इलाके में शुक्रवार को एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। Confident Group के चेयरमैन सी.जे. रॉय (57) अपने लैंगफोर्ड टाउन स्थित बंगले में गोली लगने की हालत में पाए गए। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब आयकर विभाग (Income Tax Department) उनकी कंपनी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा था।