बैंगलोर

केनरा बैंक का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 25.61 % बढ़कर 5,155 करोड़ रुपए

केनरा बैंक का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 25.61 % बढ़कर 5,155 करोड़ रुपए

बैंगलोर

image

Rajeev Mishra

Jan 30, 2026

शहर आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 25.61 प्रतिशत बढ़कर 5,155 करोड़ रुपए हो गया।

बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरदीप सिंह अहलूवालिया ने बताया कि तिमाही के दौरान बैंक की शुद्ध ब्याज आय 1.13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9,252 करोड़ रुपए रही। हालांकि, शुद्ध ब्याज मार्जिन में 0.33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिसका आंशिक असर आय पर पड़ा।

उन्होंने कहा कि बैंक के वैश्विक अग्रिमों में 13.59 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है। ऋण वृद्धि में रिटेल सेगमेंट की अहम भूमिका रही, जिसमें खासतौर पर वाहन और ऑटो सेक्टर के ऋण अग्रणी रहे। तिमाही के दौरान कुल जमा में 12.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। गैर-ब्याज आय में 36 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और यह 7,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसमें निवेश की बिक्री से प्राप्त ट्रेजरी आय का बड़ा योगदान रहा।

एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी सुधार

एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी सुधार देखने को मिला। बैंक का सकल एनपीए आलोच्य तिमाही में घटकर 2.08 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2.35 प्रतिशत था। नए स्लिपेज भी घटकर 1,857 करोड़ रुपए रह गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 2,363 करोड़ रुपए और पिछली तिमाही में 2,061 करोड़ रुपए थे। वैश्विक कारोबार 13.23 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 27,13,594 करोड़ रुपए रहा। इसी अवधि में वैश्विक जमा 12.95 प्रतिशत बढ़कर 15,21,268 करोड़ रुपए और वैश्विक अग्रिम 13.59 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,92,326 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। तिमाही के दौरान प्रति शेयर आय में भी 22.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

Published on:

30 Jan 2026 10:25 am

Hindi News / Karnataka / Bangalore / केनरा बैंक का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 25.61 % बढ़कर 5,155 करोड़ रुपए
