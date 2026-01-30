केनरा बैंक का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 25.61 % बढ़कर 5,155 करोड़ रुपए

एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी सुधार देखने को मिला। बैंक का सकल एनपीए आलोच्य तिमाही में घटकर 2.08 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2.35 प्रतिशत था। नए स्लिपेज भी घटकर 1,857 करोड़ रुपए रह गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 2,363 करोड़ रुपए और पिछली तिमाही में 2,061 करोड़ रुपए थे। वैश्विक कारोबार 13.23 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 27,13,594 करोड़ रुपए रहा। इसी अवधि में वैश्विक जमा 12.95 प्रतिशत बढ़कर 15,21,268 करोड़ रुपए और वैश्विक अग्रिम 13.59 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,92,326 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। तिमाही के दौरान प्रति शेयर आय में भी 22.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।