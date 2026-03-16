युवक ने ऑर्डर किया नींबू पानी, कैफे ने मांग लिया LPG गैस चार्ज, देने पड़े इतने रुपये

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग से दुनिया के कई देशों में एलपीजी गैस और तेल (पेट्रोल और डीजल) को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बीते कुछ दिनों से भारत के कई हिस्सों से एलपीजी गैस की कमी की खबर सामने आ रही है। इससे जुड़े सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित एक कैफे का बिल इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसमें एक ग्राहक के लेमोनेड ऑर्डर में 'गैस संकट शुल्क' जोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर इस बात की बहस छिड़ी गई है कि क्या नींबू पानी के लिए गैस संकट शुल्क वसूलना जायज है?