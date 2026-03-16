कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि अमेरिका को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यूएससीआईआरएफ द्वारा साझा की गई एक पोस्ट को साझा करते हुए पार्टी ने कहा कि यह सिफारिश ट्रंप प्रशासन को यूएससीआईआरएफ द्वारा की गई थी, जो एक आधिकारिक अमेरिकी सरकारी निकाय है। आयोग के निष्कर्षों पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा, यूएससीआईआरएफ ने चेतावनी दी है कि आरएसएस लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करता है। कांग्रेस ने कहा कि संविधान का विरोध करने वाला और मनुस्मृति के अनुसार देश चलाने की वकालत करने वाला संगठन इस राष्ट्र की एकता और भाईचारे के लिए जहर है।