16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘RSS और RAW को बैन क‍िया जाए’: कांग्रेस की मांग से मचा हड़कंप, जानें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि हम धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। यह सिफारिश USCIRF, जो US सरकार की एक आधिकारिक संस्था है, ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को की थी। USCIRF ने चेतावनी दी है कि RSS लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 16, 2026

bihar politics

कांग्रेस (File Photo)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) द्वारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग के एक दिन बाद कांग्रेस ने RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी के लिए बने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कहा है कि भारत के आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। रिपोर्ट में आरएसएस और रॉ के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं।

RSS को बैन क‍िया जाए: कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि अमेरिका को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यूएससीआईआरएफ द्वारा साझा की गई एक पोस्ट को साझा करते हुए पार्टी ने कहा कि यह सिफारिश ट्रंप प्रशासन को यूएससीआईआरएफ द्वारा की गई थी, जो एक आधिकारिक अमेरिकी सरकारी निकाय है। आयोग के निष्कर्षों पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा, यूएससीआईआरएफ ने चेतावनी दी है कि आरएसएस लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करता है। कांग्रेस ने कहा कि संविधान का विरोध करने वाला और मनुस्मृति के अनुसार देश चलाने की वकालत करने वाला संगठन इस राष्ट्र की एकता और भाईचारे के लिए जहर है।

इतना हंगामा क्यों?

कांग्रेस का यह बयान अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता पैनल द्वारा कथित धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन का हवाला देते हुए आरएसएस और रॉ सहित प्रमुख भारतीय संगठनों के खिलाफ विशिष्ट प्रतिबंधों का प्रस्ताव देने के बाद आया है। अपनी ताजा रिपोर्ट में यूएससीआईआरएफ ने जोर देकर कहा कि इन संगठनों को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और सहनशीलता के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

संपत्तियों को फ्रीज करने और अमेरिका यात्रा प्रतिबंध की मांग

इसे लागू करने के लिए आयोग ने प्रतिबंधों का प्रस्ताव रखा, जिसमें व्यक्तिगत या संगठनात्मक संपत्तियों को फ्रीज करना और इसमें शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं पर अमेरिका यात्रा प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसके अलावा आयोग ने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को विशेष चिंता का देश (सीपीसी) घोषित करने की मांग की।

अपनी रिपोर्ट में, यूएससीआईआरएफ ने दावा किया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति 2025 के दौरान लगातार बिगड़ती रही। आयोग ने आरोप लगाया कि सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से विशेष रूप से नए कानून पेश किए और लागू किए।

ये भी पढ़ें

घर के अंदर बाइक स्टार्ट करना पड़ा महंगा, 3 मासूमों समेत 4 लोगों की गई जान
राष्ट्रीय
Four people died due to bike smoke

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Mar 2026 04:30 pm

Hindi News / National News / ‘RSS और RAW को बैन क‍िया जाए’: कांग्रेस की मांग से मचा हड़कंप, जानें क्या है पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

LPG Crisis: सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए e-KYC अनिवार्य, सरकार ने जारी किया नया नियम

LPG Crisis
राष्ट्रीय

घर के अंदर बाइक स्टार्ट करना पड़ा महंगा, 3 मासूमों समेत 4 लोगों की गई जान

Four people died due to bike smoke
राष्ट्रीय

‘वोटिंग और रिजल्ट के बीच लंबा गैप’, प्रियंका चतुर्वेदी बोली- उम्मीद है कि EC स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा

Priyanka Chaturvedi Rajya Sabha MP
राष्ट्रीय

ईरान से 500 भारतीयों का रैस्क्यू,एस जयशंकर का मास्टरप्लान

Middle East Crisis return of indians
राष्ट्रीय

संसद में कांग्रेस के हंगामे से पूर्व PM देवगौड़ा आहत, सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कही बड़ी बात

Former Prime Minister HD Devegowda
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.